Поликлиника в Дашково-Песочне заработает в 2026 году

Участок же выделили, разработали документацию и начали строительство.

Поликлиника в Дашково-Песочне заработает в 2026 году. Об этом с среду, 24 апреля, заявил губернатор Павел Малков в прямом эфире.

По его словам, участок же выделили, разработали документацию и начали строительство.

«Планируем, что в начале 2026 года поликлиника примет своих первых пациентов», — заключил Малков.

Ранее рязанцам рассказали, как можно отслеживать строительство поликлиники в Песочне.