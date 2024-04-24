Малков анонсировал обновление системы обеспечения льготников лекарствами

Ее планируют запустить в июне.

Губернатор Павел Малков анонсировал обновление системы обеспечения льготников лекарствами. Он ответил на вопросы рязанцев о нехватке препаратов на своем эфире в среду, 24 апреля.

«Сейчас специалисты все делают вручную. Они составляют списки получателей, вручную вносят лекарства в эти списки, после этого информация сводится. Только потом идет процедура закупок. Все это время пациенты ждут. Эту систему заменит новая. Она позволит автоматизировать потребность и сформировать закупку», — отметил Малков.

Он добавил, что новую систему планируют запустить в июне.

Также губернатор поручил министру здравоохранения взять на личный контроль жалобы рязанцев на нехватку льготных лекарств в соцсетях.

Напомним, в апреле уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщала в ежегодном докладе, что в регионе не хватает льготных лекарств.