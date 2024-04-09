Омбудсмен Наталья Епихина: в Рязанской области не хватает льготных лекарств

Нужно более тщательно планировать потребность в препаратах.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила в ежегодном докладе, что в регионе не хватает льготных лекарств.

«Очень болезненно льготные категории граждан реагируют на задержки бесплатного получения жизненно необходимых лекарств. В настоящее время проблема обеспечения населения лекарственными средствами продолжает оставаться довольно острой», — отметила омбудсмен.

Как сообщила Епихина в докладе, в 2023 году выписали больше 110 тысяч рецептов на лекарства по федеральной льготе, из них обслужено только 108 тысяч 916 штук. Общая стоимость рецептов 3 миллиарда 816 миллионов 98 тысяч 18 рублей. По региональной льготе обслужено рецептов на один миллиард 900 тысяч рублей.

По словам Епихиной, в течение 2023 года за льготными лекарствами обратилось практически 59 тысяч человек, в том числе 77 человек, страдающих редкими заболеваниями и внесенными в федеральный реестр редких заболеваний.

Как написано в документе, основной причиной дефицита льготных лекарств можно назвать недостаток финансирования и отсутствие закупочных процедур. Помимо этого омбудсмен отметила рост цен на жизненно важные препараты и нарушение логистики из-за санкций со стороны ряда западных государств.

Для решения проблемы Епихина предложила более тщательно планировать потребность в лекарственных средствах, в том числе с учетом прироста и структуры заболеваемости по отдельным заболеваниям и своевременно проводить закупки лекарственных средств.