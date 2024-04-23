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В Рязанской области с начала апреля 300 раз горела сухая трава
Огонь уничтожил более 350 гектаров земли.

В Рязанской области с начала апреля пожарные 300 раз выезжали на пал травы. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Огонь уничтожил более 350 гектаров земли. Сухая трава горела как в черте города, так и за его пределами.

По данным телеканала, поджоги нередко устраивают на брошенных участках. Чаще всего — на землях сельхозназначения.

Ведущая спросила, если по неосторожности человека вспыхнула сухая трава, нужно ли пытаться потушить самому или вызывать пожарных. Замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Мордасов заявил, что люди боятся вызывать пожарных из-за административной и уголовной ответственности. Однако, по его словам, при возгорании необходимо сразу звонить в службы.

Напомним, рязанцы засняли пал сухой травы на поле рядом с рекой Плетенка. Рязанское правительство выпустило ролики об опасности пала сухой травы.