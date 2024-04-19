Рязанское правительство выпустило ролики об опасности пала сухой травы
В регионе с 1 апреля действует пожароопасный сезон.
Рязанское правительство выпустило ролики об опасности пала сухой травы.
В регионе с 1 апреля действует пожароопасный сезон.
Отмечается, что все силы и средства, привлекаемые к тушению лесных пожаров, приведены в режим повышенной готовности.
Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.
За бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам, еще строже:
- для жителей и гостей региона — от 30 до 40 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, в Рязанской области уже потушили один лесной пожар. С 1 мая над рязанскими лесами начнут патрулировать самолеты.