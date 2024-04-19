Рязанское правительство выпустило ролики об опасности пала сухой травы

В регионе с 1 апреля действует пожароопасный сезон.

Рязанское правительство выпустило ролики об опасности пала сухой травы.

В регионе с 1 апреля действует пожароопасный сезон.

Отмечается, что все силы и средства, привлекаемые к тушению лесных пожаров, приведены в режим повышенной готовности.

Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы:

для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

За бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам, еще строже:

для жителей и гостей региона — от 30 до 40 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Рязанской области уже потушили один лесной пожар. С 1 мая над рязанскими лесами начнут патрулировать самолеты.