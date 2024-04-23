В Рязани запретят движение на электросамокатах по улице Почтовой

На въезде установят специальные знаки.

В Рязани запретят движение на электросамокатах по улице Почтовой. Информация об этом появилась во вторник, 23 апреля, в комментариях в Telegram-канале мэра Виталия Артемова.

Пользовательница под постом сити-менеджера приложила ответ горадминистрации о движении средств индивидуальной мобильности по главной пешеходной улице города.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и создания комфортной среды для пешеходов на данной улице (Почтовой) принято решение об установке дорожных знаков 3.35 „Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено“ со стороны ул. Ленина, ул. Мюнстерская и пл. Ленина», — сказано в документе.

Напомним, ранее мэрия установила ограничения на движение электросамокатов в областном центре.