В России планируют продлить выплату на погашение ипотеки многодетным

Компенсацию будут выплачивать еще 7 лет.

В России планируют продлить выплату на погашение ипотеки многодетным. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой председателя Правительства России Михаила Мишустина.

По его словам, срок начисления компенсации в 450 тысяч рублей будет увеличен на 7 лет.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что средства на выплату для погашения ипотеки многодетных в бюджете есть.