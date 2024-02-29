Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.

Президент напомнил, что сейчас 630 тысяч рублей выдается от государства при рождении первенца. Еще 200 тысяч рублей — при рождении второго ребенка.

«Выплата в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, деньги на это есть», — добавил Путин во время послания Федеральному собранию.