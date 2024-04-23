Рязанская мэрия уберет мусор на «тропе Паустовского»

Об этом стало известно известно во вторник, 23 апреля, на заседании комитета по бюджету и налогам гордумы.

Администрация Рязани уберет мусор на «тропе Паустовского». Об этом стало известно известно во вторник, 23 апреля, на заседании комитета по бюджету и налогам гордумы.

Вопрос о тропе поднял депутат Павел Аверин.

«На заседании правительства губернатор обратил внимание на то, что у „тропы Паустовского“ нет хозяина». — рассказал Аверин. Он добавил, глава региона попытался выяснить, кто отвечает за «тропу», но добился только уточнения, что земля муниципальная.

«То есть это прямая ссылка на администрацию Рязани. Это как-то будет решено?» — спросил депутат.

Представитель муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное Управление № 22» ответил, что они сделают необходимые расчеты для финансирования и уберут мусор.

Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова предложила поставить вдоль тропы лавочки и обсудить подробнее вопрос благоустройства в дальнейшем.

Напомним, Павел Малков потребовал узнать, кто отвечает за «тропу Паустовского». А в апреле рязанцы жаловались, что вандалы испортили арт-объект на «тропе Паустовского».