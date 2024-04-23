Малков потребовал узнать, кто отвечает за «тропу Паустовского»

Глава региона подчеркнул, что объект знаковый и попросил найти того, кто отвечает комплексно его за видение и развитие.

Во вторник, 23 апреля, на заседании правительства губернатор Павел Малков потребовал узнать, кто отвечает за благоустройство «тропы Паустовского».

Руководитель ЦУР Рязанской области Елена Королева рассказала, что рязанцы пожаловались на благоустройство «тропы Паустовского», а также на то, что не убирают территорию от упавших деревьев.

Зампред правительства Артем Никитин отметил, что земля муниципальная.

Глава региона подчеркнул, что объект знаковый и попросил найти того, кто отвечает комплексно за видение и развитие тропы. А также потребовал подготовить план развития в дальнейшем и рассказать, как организована работа по уборке территории.

Напомним, в апреле рязанцы жаловались, что вандалы испортили арт-объект на «тропе Паустовского».