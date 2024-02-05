В России с 1 марта вступит запрет на популяризацию VPN-сервисов

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

В России с 1 марта вступит запрет на популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Служба ответила на публикации о запрете сервисов.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — указано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризуют средства.