В Рязани проконтролируют реставрацию Успенского собора за 3,7 миллиона рублей

Работы должны выполнить по 1 мая 2027 года.

В Рязани объявили тендер на научный и авторский надзор за завершением реставрации и разработку проектной документации Успенского собора. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик — Минкультуры России. Начальная цена контракта составляет три миллиона 756 тысяч 226 рублей. У подрядчика должна быть лицензия на деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно документации, научное руководство обязано контролировать исследования, проводимые во время работ по реставрации. Они будут участвовать в приемке образцов материалов, краски и в работе комиссий, экспертных групп.

Авторский надзор обязан контролировать правильность нанесения изменений на конструкциях объекта. Они имеют право приостанавливать работы в случае несвоевременного или некачественного выполнения указания специалистов и фотографировать наиболее важные этапы строительства.

Работы должны выполнить по 1 мая 2027 года.

Напомним, министерство культуры второй раз опубликовало тендер на завершение реставрации Успенского собора Рязанского кремля за один миллиард 998 миллионов 785 тысяч 510 рублей.