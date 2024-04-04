Минкульт снова опубликовал тендер на завершение реставрации Успенского собора

Министерство культуры снова опубликовало тендер на завершение реставрации Успенского собора Рязанского кремля. Его цена — один миллиард 998 миллионов 785 тысяч 510 рублей.
Заказчик — Минкультуры России. Средства выделили из федерального бюджета.
Согласно документации, подрядчик отреставрирует иконостас, светильники и бра, деревянные элементы в интерьере собора, мозаичные подоконники, полы. Помимо этого, в Успенском соборе восстановят утраченные иконы на фасаде и внутри здания. Планируют обновить золочение на куполах.
Срок окончания работ — 31 октября 2026 года.
Напомним, региональное правительство планировало завершить реставрацию Успенского собора и Богоявленской церкви до конца 2023 года.
В феврале 2024 года на завершение реставрации и разработку проектной документации Успенского собора выделили почти два миллиарда рублей.
Позже тендер отменили. Начальная цена на реставрационные работы осталась такой же, как и в отмененном в феврале тендере. В документах тогда было указано, что заказчик решил прекратить определение поставщика.