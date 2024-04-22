В Рязани демонтируют скейт-площадку, где поранился 10-летний ребенок

Как рассказали в мэрии, Дирекция благоустройства города уберет аварийное оборудование на скейт-площадке до 30 апреля.

В Рязани демонтируют скейт-площадку на бульваре Победы, где поранился 10-летний ребенок. Об этом РЗН. Инфо сообщили в горадминистрации.

Как рассказали в мэрии, Дирекция благоустройства города уберет аварийное оборудование на скейт-площадке до 30 апреля.

«Благодаря муниципальной программе „Формирование современной городской среды города Рязани“ планируется благоустроить бульвар Победы. Проект согласовывался с жителями на общественных обсуждениях», — отметили в администрации.

В ведомстве также добавили, что новую скейт-площадку устанавливать не планируют.

Напомним, 10-летний ребенок поранился на скейт-площадке на бульваре Победы. По словам родственницы мальчика, он упал с самоката, зацепившись за некачественное оборудование.