10-летний ребенок поранился на скейт-площадке в Рязани

Как рассказала женщина, 10-летний мальчик упал с самоката, зацепившись за некачественное оборудование. Она отметила, что на этой скейт-площадке каждый день травмируются дети.

10-летний ребенок поранился на скейт-площадке на бульваре Победы. Об этом РЗН. Инфо рассказала родственница мальчика в четверг, 11 апреля.

«Там везде кататься опасно. Был вместе с родителями, одного ребенка туда пускать просто нельзя. Хорошо разбил только колено! Но там и шею сломать можно», — написала рязанка.

Как рассказала женщина, 10-летний мальчик упал с самоката, зацепившись за некачественное оборудование. Она отметила, что на этой скейт-площадке каждый день травмируются дети. На фото, которые она прислала редакции, видно, что оборудование площадки заржавело. На местах, предназначенных для трюков на самокатах и скейт-бордах есть большие дыры.