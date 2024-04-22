В Госдуме рассказали, куда пойдут выделенные Украине деньги

Отмечается, что Украине передадут только малую часть для приобретения военной техники у США.

В Госдуме рассказали, куда пойдут выделенные Украине деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой депутата Алексея Говырина.

По его словам, большая часть из почти 61 миллиарда долларов пойдет американскому военно-промышленному комплексу, для США это круговорот денег в собственном кармане.

Отмечается, что Украине передадут только малую часть для приобретения военной техники у США.

Напомним, палата представителей США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине.