Палата представителей США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине

Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает РИА Новости.

Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает РИА Новости.

Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направят для рассмотрения в сенат.