Рязанка сообщила, что воры, задержанные в ЖК, продолжили свою деятельность

По ее словам, мужчины, которых задержали 20 февраля, вышли на свободу и снова начали воровать.

Рязанка сообщила, что воры, задержанные в ЖК, продолжили свою деятельность. Об этом женщина написала в редакцию РЗН.Инфо.

По ее словам, мужчины, которых задержали 20 февраля, вышли на свободу и снова начали воровать.

«С утра 21 апреля местные жители заметили их возле металлоприемника по улице Старая Дубрава у дома № 1. Днем они тащили трубу по дороге возле дома № 6 на улице Славянском проспекте», — отметила рязанка.