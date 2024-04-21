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В Рязани задержали двух мужчин за воровство в подъездах
Инцидент произошел на улице Старая Дубрава, дом № 1. Мужчины воровали металлические щиты, которые закрывали провода в подъездах.

В Рязани в субботу, 20 апреля, задержали двух мужчин за воровство в подъездах. Об этом РЗН. Инфо сообщил читатель.

Инцидент произошел на улице Старая Дубрава, дом № 1. По словам собеседника, воров задержали из-за бдительности жителей.

«За домом находится металлоприемник, „работники“ которого ни раз выносили туда ворованное с территории ЖК. На неоднократные просьбы жильцов закрыть его, действий так и не предприняли», — сказал собеседник РЗН. Инфо.

Он добавил, что мужчины воровали металлические щиты, которые закрывали провода в подъездах.