Павел Малков: Рязанская область готова экспортировать товары на рынок Китая

Регион планирует расширять объемы поставок в КНР.

Рязанская область готова экспортировать товары на рынок Китая. Об этом в понедельник, 22 апреля, заявил губернатор в ходе заседании Совета глав субъектов Российской Федерации, которое провел Министр иностранных дел Сергей Лавров.

На нем обсуждалось развитие межрегионального сотрудничества с Китаем. Глава МИД подчеркнул, что эта сфера рассматривается как неотъемлемая часть всего комплекса российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Наши отношения продолжают динамично и всесторонне развиваться, демонстрируют высокую прочность и способность адаптироваться к меняющимся международным реалиям. Мы с китайскими друзьями едины в том, что наши связи находятся на беспрецедентно высоком уровне и переживают, как отмечали наши лидеры, лучший период в своей истории. Нынешний год юбилейный. Широко и на всех уровнях отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений, проводим мероприятия в рамках программы перекрестных годов культуры. Трудно переоценить личный вклад лидеров России и Китая в развитие двустороннего сотрудничества», — сказал Сергей Лавров.

Он также отметил, что важной составляющей в деле укрепления взаимоотношений является межрегиональное сотрудничество.

Губернатор Павел Малков представил опыт и перспективы расширения взаимодействия Рязанского региона с Китайской Народной Республикой. Делегация области посетила КНР с бизнес-миссией, в рамках которой обсуждались вопросы развития партнерства в экономике и гуманитарной сфере.

«Мы очень дорожим отношениями с Китайской Народной Республикой. По всем нашим договоренностям будем активно работать. Мы бы хотели добиться более сбалансированного товарооборота, расширить объемы экспорта. Это долгосрочная работа, по этому пути идем. Область готова экспортировать широкий спектр качественных товаров, в том числе продукты питания, активно осваивать рынок Китая», — сказал глава региона.

Он также отметил, что совместно прорабатывается проект по строительству в Рязанской области логистического хаба, возможность создания производства запчастей для автомобилей. Есть намерения взаимодействовать в высокотехнологичных отраслях, таких как машиностроение, станкостроение, робототехника и радиоэлектроника. Рассматриваются перспективы сотрудничества с Аэрокосмической инновационной долиной. Помимо этого, планируется развитие программ студенческого обмена с университетами Рязани и Гонконга.

Напомним, ранее Павел Малков обсудил с генконсулом России в Гуанчжоу перспективы сотрудничества с Китайской Народной Республикой