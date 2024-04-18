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Павел Малков обсудил с генконсулом России в Гуанчжоу перспективы сотрудничества с Китаем
Регион планирует наращивать экспорт продукции.

Павел Малков обсудил с генконсулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым перспективы сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил плодотворную работу делегации Рязанской области в КНР, подчеркнув заинтересованность в развитии всестороннего партнерства.

«Китай — один из мировых лидеров. Развитая современная экономика. Сохранение собственных лучших традиций и стремление к инновациям. Люди, открытые к конструктивному диалогу. Потенциал российско-китайских деловых связей огромен. К Рязанской области это относится в полной мере. Укрепление отношений с КНР по всем направлениям — наш приоритет. У региона большие планы по развитию сотрудничества с Китаем, мы активно работаем над их реализацией», — сказал Малков.

Губернатор подчеркнул, что Китайская Народная Республика находится в первой пятерке стран-контрагентов региона, и есть хорошие перспективы для наращивания взаимовыгодного партнерства, в том числе в плане экспорта продукции и реализации совместных проектов. По его словам, в области есть выгодные площадки и льготные условия для работы инвесторов.

Павел Малков также отметил обоюдное стремление к развитию гуманитарного сотрудничества, например, в партнерстве вузов и Перекрестных годов культур, объявленных главами России и Китая. Губернатор пригласил Генерального Консула России в Гуанчжоу Александра Черноусова на деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» и Международный форум древних городов.