«Известия»: ставка по семейной ипотеке может вырасти до 12%

Отмечается, что повышение ставки до 12% предлагается ввести на весь срок ее действия до 2030 года.

Ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года может возрасти до 12%. Об этом сообщает газета «Известия».

Источник в Минфине рассказал изданию, что такая мера позволит отсечь заемщиков, которые покупают недвижимость с инвестиционными целями, а также снизит долю субсидированной ипотеки в общем количестве новых займов на первичном рынке.

Отмечается, что повышение ставки до 12% предлагается ввести на весь срок ее действия до 2030 года.

Напомним, в марте Минфин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года.