Дело мужчины, которого избили неизвестные в военной форме в Дягилеве, затерялось между ведомствами

На данный момент заявление в работе.

Дело мужчины, которого избили неизвестные в военной форме в Дягилеве, затерялось между ведомствами. Об этом в понедельник, 22 апреля, корреспонденту РЗН. Инфо рассказал потерпевший.

18 апреля рязанца выписали из больницы. На следующий день он направился в военную прокуратуру и СК. По словам мужчины, он поехал «в надежде узнать, на каком этапе дело».

Выяснилось, что в ведомствах про дело ничего не знают, запрос из полиции не дошел. Тогда рязанец написал заявление в военную прокуратуру напрямую.

«Нехотя, но все же приняли [заявление]", — рассказал мужчина.

На данный момент заявление в работе.

Напомним, в Рязани мужчина попал в больницу после избиения неизвестными в военной форме.