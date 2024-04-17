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В Рязани мужчина попал в больницу после избиения неизвестными в военной форме
Мужчине диагностировали перелом ребер, глазницы, контузию левого глаза, пневмоторакс легкого, а также гематомы.

В Рязани мужчина после избиения неизвестными в военной форме попал в больницу. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказал пострадавший.

Инцидент произошел 7 апреля в Дягилеве. Мужчина поехал на мотоцикле отработать навыки вождения. У местных жителей он узнал, что мотоциклисты катаются в окрестностях деревни Березняки. Подъехав к дороге рядом с аэродромом, мужчина заметил, что проезд — свободный, охраны и запрещающих знаков нет. Мотоциклист проехал по дороге метров 20 и развернулся.

Оттуда он отправился поставить мотоцикл в свой гараж. Однако там мужчину остановила группа вооруженных людей из трех человек и попросила пройти в часть. Мотоцикл рязанца увез один из вооруженных. У КПП-2 на мужчину надели зеленый мешок и завели в одно из зданий части. В кабинете у «главного» проводили допрос.

По словам собеседника РЗН. Инфо, во время разговора мужчину били. Бить перестали за 15 минут до приезда сотрудников ДПС, сняли испачканную кровью куртку и отвели в другой кабинет. К приезду патрульных мужчину готовили. Сказали преподнести все так, что рязанец упал с мотоцикла и группа вооруженных людей оказала ему медпомощь, а транспорт разбился.

Сотрудники ДПС выписали пострадавшему штраф в размере 800 рублей за езду без номеров и уехали. За ними приехали сотрудники ППС, которые надели на мужчину наручники, посадили в машину и отвезли в отдел. Там сняли отпечатки пальцев, взяли первичное объяснение произошедшего и вызвали скорую.

Пострадавшего увезли в ОКБ. На данный момент (17 апреля) он до сих пор находится в больнице. Мужчине диагностировали перелом ребер, глазницы, контузию левого глаза, пневмоторакс легкого, а также гематомы.

Рязанец написал заявление в полицию.