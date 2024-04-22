В Рязани пятилетняя девочка выпала с четвертого этажа

Ее госпитализировали с различными травмами.

В Рязани пятилетняя девочка выпала с четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Ее госпитализировали с различными травмами.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.