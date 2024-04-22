В Рязани пятилетняя девочка выпала с четвертого этажа
Ее госпитализировали с различными травмами.
В Рязани пятилетняя девочка выпала с четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Ее госпитализировали с различными травмами.
Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.