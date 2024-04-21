Зеленский увидел шанс на победу Украины

Зеленский увидел шанс на победу Украины после одобрения палатой представителей США пакета помощи на 61 миллиард долларов.

Зеленский увидел шанс на победу Украины после одобрения палатой представителей США пакета помощи на 61 миллиард долларов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на интервью украинского президента телеканалу NBC.

«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь [об этом], и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат», — заявил Зеленский.

Напомним, палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов.