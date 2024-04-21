В Пронске из-за ветра деревья упали на заборы жителей

«Последствия сегодняшнего ветра. Ходят слухи что сменилась роза ветров и такие ветра теперь будут частым гостем в наших краях. Как думаете, правда?», — задался вопросом автор поста.

В Пронске из-за ветра деревья упали на заборы жителей. Пост об этом появился в воскресенье, 21 апреля, в группе «[В] Пронске | Новости нашего городка».

«Последствия сегодняшнего ветра. Ходят слухи что сменилась роза ветров и такие ветра теперь будут частым гостем в наших краях. Как думаете, правда?», — задался вопросом автор поста.

Напомним, в Рязани в воскресенье, 21 апреля, рядом с ОКБ дерево упало на тротуар.

Жителей Рязанской области предупредили, что в области сохранится усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду. Кроме того, сообщалось, что в регионе ожидается гроза, кратковременный ливень.

Фото: группа «[В] Пронске | Новости нашего городка» во «ВКонтакте»