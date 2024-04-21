В Дягилеве звучала сирена

В субботу, 20 апреля, в Рязани в военном городке Дягилево сработал сигнал тревоги. Кроме того, жители слышали выстрелы и видели вспышку в небе.

В Дягилеве звучала сирена. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новая газета-Рязань».

Со ссылкой на местных жителей издание отметило, что в 0:42 в субботу, 20 апреля, в Рязани в военном городке Дягилево сработал сигнал тревоги.

«Была длинная сирена. И выстрел», — рассказали жители.

Отмечается, что ближе к шести часам утра ситуация повторилась.

«Пять минут назад была долгая сирена, сейчас стреляют! Без остановки. Уже около 30 выстрелов», — рассказал житель из Дягилева примерно в девять утра.

По данным издания, в течение дня в авиагородке еще три раза звучала сирена.

Кроме того, жители Михайлова слышали выстрел и видели вспышку ночью в небе над местом, называемом Подстанция.

Напомним, в небе над Рязанской областью в ночь на субботу, 20 апреля, сбили беспилотник.

Видео: «Новая газета-Рязань»