Над территорией Рязанской области сбили беспилотник

В небе над Рязанской областью в ночь на субботу, 20 апреля, сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

В небе над Рязанской областью в ночь на субботу, 20 апреля, сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией рязанской области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в сообщении.

Информацию также подтвердили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БПЛА из которых: 26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; восемь — над территорией Курской области; два — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей», — сообщает ведомство.