Появились подробности ДТП с грузовиком в Рязанской области
Региональная Госавтоинспекция опубликовала в Telegram-канале подробности ДТП в Рязанской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля, примерно в 10.20 на 166 километре автодороги М-5 Урал. Столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и «Хундай Солярис».
Как отметили в ведомстве, в аварии пострадал 29-летний водитель легковушки.
Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее опубликовали видео с места происшествия.