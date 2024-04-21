На трассе в Рязанской области произошло серьезное ДТП

Инцидент произошел у села Высокое.

В воскресенье, 21 апреля, на трассе в Рыбновском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_Life.

По словам автора поста, инцидент произошел у села Высокое примерно в 10:00.

На кадрах видно, что на месте работали сотрудники полиции. Машина получила серьезные механические повреждения.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Позже в региональной Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП.