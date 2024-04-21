На трассе в Рязанской области произошло серьезное ДТП
Инцидент произошел у села Высокое.
В воскресенье, 21 апреля, на трассе в Рыбновском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_Life.
По словам автора поста, инцидент произошел у села Высокое примерно в 10:00.
На кадрах видно, что на месте работали сотрудники полиции. Машина получила серьезные механические повреждения.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Позже в региональной Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП.