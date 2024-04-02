Возле Храповского кладбища в Рязани загорелась трава

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Автор отметил, что передал информацию в МЧС.

Возле Храповского кладбища в Рязани загорелась трава. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Автор отметил, что передал информацию в МЧС.

«Горела трава на площади 500 квадратных метров. На месте работали 1 единица техники, 3 человека личного состава», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Ранее в Рязанской области начался пожароопасный сезон. Рязанцам также напомнили о штрафах за поджоги сухой травы.