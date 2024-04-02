Возле Храповского кладбища в Рязани загорелась трава
Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Автор отметил, что передал информацию в МЧС.
Возле Храповского кладбища в Рязани загорелась трава. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Автор отметил, что передал информацию в МЧС.
«Горела трава на площади 500 квадратных метров. На месте работали 1 единица техники, 3 человека личного состава», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Ранее в Рязанской области начался пожароопасный сезон. Рязанцам также напомнили о штрафах за поджоги сухой травы.