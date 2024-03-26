В Рязанской области за неделю от коронавируса умер один человек

В целом заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 0,4%.

В Рязанской области за неделю от коронавируса умер один человек. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».

За прошедшую неделю, с 18 по 24 марта, коронавирусом заболели 156 рязанцев, 10 из них были госпитализированы, один человек погиб.

Отмечается, что за эту же неделю 166 человек из Рязанской области вылечились от коронавируса

В целом заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 0,4%.