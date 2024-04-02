В Рязанской области проиндексировали социальные пенсии на 7,5%

В Рязанской области ее получают более 40 тысяч жителей.

В Рязанской области проиндексировали социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

Социальная пенсия индексируется каждый год 1 апреля. В Рязанской области ее получают более 40 тысяч жителей.

Размер индексации утверждает правительство по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

«После проведенной индексации средний размер социальной пенсии в регионе составил 13 850, 61 рублей. Для удобства граждан индексация была проведена автоматически, обращаться в Отделение СФР по Рязанской области жителям не пришлось», — отметила заместитель управляющего ОСФР по Рязанской области Ирина Шитова.

Социальная пенсия не зависит от страхового стажа и пенсионных коэффициентов и бывает по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Также на 7,5% проиндексировали пенсии по государственному пенсионному обеспечению:

участников Великой Отечественной войны;

граждан, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей;

граждан, пребывавших в добровольческих формированиях;

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей;

космонавтов, граждан из числа работников летно-испытательного состава;

федеральным государственным гражданским служащим.

Ранее стало известно, какие законы вступят в силу с 1 апреля.