Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 апреля

С 1 апреля в России на 7,5% проиндексируют социальные пенсии. Выплаты повысятся для 4,1 млн человек.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 апреля в России на 7,5% проиндексируют социальные пенсии. Выплаты повысятся для 4,1 млн человек.

Также с 1 апреля вступит в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Закон даст регионам возможность запретить работу таких заведений.

Кроме того, с 1 апреля вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны.

Также с 1 апреля 2024 года для перепланировки и изменения границ помещения потребуется согласование в муниципальном органе власти.

С начала апреля россиян ждет перерасчет потребления ЖКУ за прошлый период.

Также с 1 апреля в силу вступят изменения в сдаче экзаменов на водительское удостоверение.