В Рязанской области осудят двух москвичей за незаконный оборот фальшивых купюр

Им грозит до восьми лет лишения свободы.

В Рязанской области осудят двух москвичей за незаконный оборот фальшивых купюр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в июле прошлого года злоумышленники приобрели поддельные банкноты через интернет в Московской области, а после отправились в Рязанскую область. Мужчины расплачивались фальшивыми купюрами в различных торговых точках.

Мужчины побывали в Касимовском, Шиловском и Клепиковском районах. Во всех районах они работали по разработанной заранее схеме — один из них расплачивался «фальшивками» в магазинах, другой наблюдал за обстановкой.

Их действия принесли кредитно-денежной системе РФ ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

Уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег») направлены в суд для рассмотрения по существу. Москвичам грозит до восьми лет лишения свободы.