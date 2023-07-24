Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
21°
Втр, 25
25°
Срд, 26
27°
ЦБ USD 90.49 0.11 25/07
ЦБ EUR 100.36 -0.3 25/07
Нал. USD 89.1 / 91.05 24/07 16:25
Нал. EUR 98.2 / 99.71 24/07 14:07
Новости
Итоги года New
Публикации
На какой сельхозтехнике можно спокойно работать аграрии Рязани узнали...
На рязанском «Дне Поля» гости изучили последние техниче...
3 часа назад
314
После жалоб в СМИ и вмешательства Бастрыкина многодетной матери из Ряз...
Борьба женщины за земельный участок, положенный ей по з...
21 июля 16:13
13 102
Власти хотят вложить 200 млн в самый благоустроенный парк Рязани. На э...
РЗН. инфо попытался разобраться, на что же конкретно мо...
19 июля 15:29
10 324
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
10 185
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Двоих москвичей задержали за сбыт фальшивых купюр в Рязани

Двоих москвичей задержали за сбыт фальшивых купюр в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отделы полиции четырех районов города Рязани поступили заявления о массовом обнаружении в торговых точках подозрительных пятитысячных купюр. Полицейские изъяли 14 банкнот, которыми неизвестные расплачивались при покупке недорогих товаров в магазинах табачных изделий, цветов и овощей. Экспертиза установила, что они поддельные.

Оперативники установили, что к противоправной деятельности причастны двое жителей Москвы. Полицейские выехали в столицу, где разыскали и задержали 19-летнего молодого человека и его 26-летнего сообщника. У младшего из приятелей полицейские изъяли 18 поддельных денежных купюр, а также товары, купленные при сбыте фальшивок.

Установлено, что мужчины приобрели поддельные банкноты бесконтактным способом с помощью теневого сегмента в Интернете. Они приехали в Рязань на такси, на самокатах объехали ряд магазинов, расплатились 14 фальшивками за покупки и вернулись в Москву.

Возбуждено уголовное дело.