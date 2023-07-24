Двоих москвичей задержали за сбыт фальшивых купюр в Рязани

Двоих москвичей задержали за сбыт фальшивых купюр в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отделы полиции четырех районов города Рязани поступили заявления о массовом обнаружении в торговых точках подозрительных пятитысячных купюр. Полицейские изъяли 14 банкнот, которыми неизвестные расплачивались при покупке недорогих товаров в магазинах табачных изделий, цветов и овощей. Экспертиза установила, что они поддельные.

Оперативники установили, что к противоправной деятельности причастны двое жителей Москвы. Полицейские выехали в столицу, где разыскали и задержали 19-летнего молодого человека и его 26-летнего сообщника. У младшего из приятелей полицейские изъяли 18 поддельных денежных купюр, а также товары, купленные при сбыте фальшивок.

Установлено, что мужчины приобрели поддельные банкноты бесконтактным способом с помощью теневого сегмента в Интернете. Они приехали в Рязань на такси, на самокатах объехали ряд магазинов, расплатились 14 фальшивками за покупки и вернулись в Москву.

Возбуждено уголовное дело.