В Рязани возобновило работу культурное пространство Fabrika

Ближайшее мероприятие в «Фабрике» состоится 23 апреля.

В Рязани возобновило работу культурное пространство Fabrika. Об этом сообщается в официальной группе пространства.

Пространство открылось по прежнему адресу на Соборной площади в доме № 21.

«Мы стали шире, площадок для творчества теперь еще больше и у нас появилось много друзей — резидентов, с которыми мы скоро вас обязательно познакомим, а самое главное — любимые мероприятия возвращаются на круги своя», — написали в сообщении.

Ближайшее мероприятие в «Фабрике» состоится 23 апреля.

Напомним, в прошлом апреле культурное пространство объявило о закрытии. На его месте планировали открыть банкетную площадку для свадеб «Свобода Лофт».