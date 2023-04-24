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В Рязани закрылось культурное пространство «Фабрика»

В Рязани с 24 апреля закрылось культурное пространство Fabrika, которое существовало три года. Об этом сообщается в их официальной группе.

Владельцы «Фабрики» не уточняют по каким причинам закрылось место.

«Хотим сказать СПАСИБО всем тем, кто был вместе с нами на протяжении трех лет существования нашего пространства. Всем посетителям, сотрудникам, друзьям, всем творческим людям, которые внесли вклад в каждое наше мероприятие, всем гостям нашей сцены и всем тем, кто просто искренне поддерживал все наши идеи и начинания», — написано в посте.

Также там указывается, что в группе «Fabrika» во Вконтакте будут и дальше публиковать анонсы культурных мероприятий, но уже на других площадках.

Фото: группа «Fabrika — культурное пространство»