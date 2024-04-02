Установлена причина смерти бывшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону

Она умерла из-за остановки сердца.

Установлена причина смерти бывшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет kp.ru. По информации знакомой погибшей Джулии Лу, девушка скончалась от остановки сердца.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», — сообщила подруга Либерж.

Джулия Лу участвовала в проекте «Дом 2» в роли эксперта и продолжала общение с некоторыми участниками вне передачи.

Напомним, ранее стало известно о смерти Либерж Кпадону. По предварительной информации тело девушки пролежало в квартире больше месяца. Бывшая участница «Дома-2» болела сахарным диабетом.