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Участницу «Дома-2» Либерж Кпадону нашли мертвой
Тело пролежало в квартире больше месяца.

Участницу «Дома-2» Либерж Кпадону нашли мертвой. Об этом пишут «Новости Новосибирска». Девушка долгое время не выходила на связь. Соседи вызвали МЧС из-за запаха.

«Все пытаются дозвониться до родителей уже который день. Они недоступны. Сама Либа была недоступна месяц и более. Пишут ее соседи, что сегодня ее вынесли из квартиры. Она там лежала долго», — рассказала Анна Якунина, бывшая участница телешоу.

В последнем видео, которое Либерж разместила в соцсетях, девушка сообщила, что отправляется на операцию и попрощалась с подписчиками.

Ранее она поделилась информацией о новообразовании в легком. Также известно, что Кпадону долгое время болела сахарным диабетом.