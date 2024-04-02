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Рязанцы сообщили о начале ремонта в здании бывшей гимназии № 5
Как отметили горожане, мэрия обещала не проводить ремонтные работы до того момента, пока гимназия не переедет обратно в свое здание на улице Соборной. Однако работы начались во время учебного процесса.

Рязанцы сообщили о начале ремонта в здании бывшей гимназии № 5, несмотря на обещания мэрии. Об этом родители школьников гимназии № 2 рассказали редакции РЗН. инфо.

Как отметили рязанцы, мэрия обещала не проводить ремонтные работы до того момента, пока гимназия не переедет обратно в свое здание на улице Соборной. Однако работы начались во время учебного процесса.

«На собрании нам сказали, что сначала будут делать фасад и заберут для ремонта спортивный и актовый залы. Срок окончания ремонта — в августе. Доступ для ремонта в спортзал для рабочих будет организован через окно. По актовому залу пока вопрос. Со слов директора, ломать учебный процесс не будут. Однако уроки физкультуры, возможно, продолжатся с наступлением теплой погоды на улице. Почему вообще ремонтные работы делают во время учебного процесса?» — посетовали родители школьников.

В мэрии редакции РЗН. инфо ответили, что на данный момент ведутся подготовительные работы: устанавливают строительные леса и натягивают защитную сетку.

«В период проведения учебных занятий будут выполняться наружные ремонтные работы — ремонт кровли и фасада пристройки спортивного зала. Все работы будут проводиться в отсутствии детей и при соблюдении необходимых мер безопасности без нарушения режима образовательного процесса», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в мэрии рассказали, что они приняли решение о проведении капремонта здания после проведения конкурсного отбора. А также добавили, что занятия по физкультуре в гимназии № 2 проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием.

«Спортивный зал функционирует в полном объеме, ремонтные работы в данном помещении не проводятся», — сообщили в ведомстве.

Напомним, родители школьников рязанской гимназии № 2 заявили, что школу вновь не сдадут вовремя.