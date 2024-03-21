Родители школьников рязанской гимназии № 2 заявили, что школу вновь не сдадут вовремя

Срок сдачи гимназии наступит в конце июня 2024 года. По словам родителей, ремонт не продвинулся с декабря 2023 года.

Родители школьников рязанской гимназии № 2 на улице Соборной заявили, что школу вновь не сдадут вовремя. Об этом в среду, 20 марта, они сообщили в редакцию РЗН. Инфо и прислали фото, сделанные несколько дней назад.

Срок сдачи гимназии наступит в конце июня 2024 года. По словам родителей, ремонт не продвинулся с декабря 2023 года. Они рассказали, что окна установили не во всех кабинетах, отделку внутри здания не закончили. Двери также до сих пор не установили, хотя подрядчик обещал директору, что согласует с ним образцы.

Рязанцы обеспокоены, что подрядчик не уложится в сроки. Однако директору школы в письменном виде подрядчик сообщает, что сдача объекта пройдет вовремя.

Кроме того, по словам родителей, их перестали пускать на территорию учреждения, хотя раньше они могли прийти с директором и представителями администрации и наблюдать за процессом ремонта.

Напомним, в ноябре 2023 года сроки реставрации гимназии № 2 продлили до конца июня 2024 года.