Путин: важно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров теракта в «Крокусе»

Он также подчеркнул, что анализ ситуации с терактом в «Крокусе» должен быть предельно объективным и профессиональным.

Важно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров теракта в «Крокусе». Об этом президент заявил во вторник, 2 апреля. Его цитирует ТАСС.

Путин отметил, что РФ обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

"Власти РФ сейчас оценивают действия всех служб и коммерческих организаций в контексте теракта в «Крокусе», отметил Путин.

Он также подчеркнул, что анализ ситуации с терактом в «Крокусе» должен быть предельно объективным и профессиональным.

«Мы заплатили очень высокую цену» — заявил Путин.

Ранее пострадавшие во время теракта попросили завести уголовное дело против владельцев «Крокуса».