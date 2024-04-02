Пострадавшие во время теракта попросили завести уголовное дело против владельцев «Крокуса»

Отмечается, что документ подали от имени 11 потерпевших.

Пострадавшие во время теракта попросили завести уголовное дело против владельцев «Крокуса». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ подали от имени 11 потерпевших. В заявлении указано, что кресла зрительного зала загорелись в течение нескольких секунд после начала пожара, в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов. Кроме того, противопожарная водяная завеса и система дымоудаления, предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после ЧП, «была в не рабочем состоянии».

Также в заявлении указано, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты, что говорит о нарушении противопожарных норм.

Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.