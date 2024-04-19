Виновнице ДТП в Рязанском районе, в котором погибли четыре человека, усилили наказание

Смертельная авария произошла в сентябре 2020 года на 286 километре автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань».

Виновнице ДТП в Рязанском районе, в котором погибли четыре человека, усилили наказание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Смертельная авария произошла в сентябре 2020 года на 286 километре автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань». Рязанка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних девочки. Также два человека получили тяжкие телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя судом апелляционной инстанции исключено применение ст. 73 УК РФ об условном наказании и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, размер компенсации каждому из пострадавших увеличили с 750 тысяч рублей до 1 млн рублей.