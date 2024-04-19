В рязанском ЦПКиО неизвестные вскрыли два кофеавтомата

По словам местных бизнесменов, подобные инциденты не единичны.

В рязанском ЦПКиО неизвестные вскрыли два кофеавтомата. Как рассказали редакции местные бизнесмены, скорее всего хулиганы сломали автоматы в ночь с 17 на 18 апреля.

Уточняется, что преступники действовали жестко — скорее всего они вскрывали автоматы ломом.

Предприниматели говорят, что такие происшествия не единичны.

Напомним, региональное правительство заявило, что собирается установить 1500 камер системы «Безопасный город». Сейчас в Рязани их 320. По идее, «умные» камеры должны отслеживать подобные преступления и передавать сигналы экстренным службам. В планах подключить камеры на Лыбедском бульваре, в Лесопарке, Черезовских прудах. Информация о появлении системы в ЦПКиО не звучала. Также неизвестно, есть ли сейчас камеры в парке.