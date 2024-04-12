Малков: в Рязанской области появится 1500 камер «Безопасный город»

Камеры установят на Лыбедском бульваре, в Лесопарке и у Черезовских прудов.

Губернатор Павел Малков рассказал, что правительство области планирует установить 1500 камер «Безопасный город» в Рязанской области. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил сайт регионального правительства.

Система наблюдения «Безопасный город» работает на базе искусственного интеллекта и на данный момент включает в себя 320 камер. Они контролируют безопасность и порядок на улицах, передают сигналы экстренным службам, обнаруживают людей в розыске, следят за уборкой и вандализмом.

По словам Губернатора Павла Малкова, первой к системе была подключена улица Почтовая. За прошлый месяц на ней зафиксировали 18 нарушений. В дальнейшем к проекту присоединятся Лыбедский бульвар, Лесопарк, Черезовские пруды и весь большой пешеходный маршрут, число камер увеличится до 1500. Затем оборудуют школы, детские сады и другие социальные объекты. В перспективе система охватит все районы области.

«Рязань будет становиться красивее и комфортнее. У нас большие планы по развитию всех сфер жизни города. Один из ключевых вопросов — безопасность. Важно понимание того, что можно спокойно гулять по городу с ребенком, что любимые места не будут испорчены вандалами», — заключил глава региона.