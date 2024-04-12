Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
15°
Сбт, 13
12°
Вск, 14
14°
ЦБ USD 93.44 -0.28 13/04
ЦБ EUR 99.73 -0.95 13/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
19 452
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
11 477
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
14 826
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
15 000
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков: в Рязанской области появится 1500 камер «Безопасный город»
Камеры установят на Лыбедском бульваре, в Лесопарке и у Черезовских прудов.

Губернатор Павел Малков рассказал, что правительство области планирует установить 1500 камер «Безопасный город» в Рязанской области. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил сайт регионального правительства.

Система наблюдения «Безопасный город» работает на базе искусственного интеллекта и на данный момент включает в себя 320 камер. Они контролируют безопасность и порядок на улицах, передают сигналы экстренным службам, обнаруживают людей в розыске, следят за уборкой и вандализмом.

По словам Губернатора Павла Малкова, первой к системе была подключена улица Почтовая. За прошлый месяц на ней зафиксировали 18 нарушений. В дальнейшем к проекту присоединятся Лыбедский бульвар, Лесопарк, Черезовские пруды и весь большой пешеходный маршрут, число камер увеличится до 1500. Затем оборудуют школы, детские сады и другие социальные объекты. В перспективе система охватит все районы области.

«Рязань будет становиться красивее и комфортнее. У нас большие планы по развитию всех сфер жизни города. Один из ключевых вопросов — безопасность. Важно понимание того, что можно спокойно гулять по городу с ребенком, что любимые места не будут испорчены вандалами», — заключил глава региона.