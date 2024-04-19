В Кремлевском сквере в Рязани запустили новый фонтан

По данным издания, сейчас в парке проходят работы по благоустройству. В уже нем заменили 300 метров плитки, которая испортилась после прихода зимы.

В Кремлевском сквере в Рязани запустили новый фонтан. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По данным издания, сейчас в парке проходят работы по благоустройству. В уже нем заменили 300 метров плитки, которая испортилась после прихода зимы.

Работы обещают закончить к майским праздникам. В сквере откроют новый фонтан, который бьет из-под земли, а также появятся фонари-невидимки.

Напомним, что обновленный Кремлевский сквер открыли в Рязани в конце декабря 2023 года. На его реконструкцию потратили 250 млн рублей.