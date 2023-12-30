В Рязани открыли обновленный Кремлевский сквер

В сквере появилось новое освещение, установили лавки, урны, детские площадки, отремонтировали ограждение, смонтировали комплекс свето-динамических фонтанов.

В Рязани в преддверии Нового года открылся обновленный Кремлевский сквер. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

В рамках реконструкции сквера на Соборной провели укладку гранитной плитки с противоскользящей поверхностью. В сквере появилось новое освещение, установили лавки, урны, детские площадки, отремонтировали ограждение, смонтировали комплекс свето-динамических фонтанов.

На проведение работ по благоустройству было выделено 250 млн рублей.